Ankara'da iş makinesi yüklü tır, alt geçide sıkıştı - Son Dakika

Ankara'da iş makinesi yüklü tır, alt geçide sıkıştı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan geçitten geçmek isteyen iş makinesi yüklü tır alt geçide sıkıştı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan geçitten geçmek isteyen iş makinesi yüklü tır alt geçide sıkıştı. Kaza, Ankara'nın Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi Bıyıktay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Şerif T. İdaresinde 06 DV 7913 plakalı tır, üzerinde bulunan iş makinesinin kabini alt geçidin tavanına çarparak sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak tırın sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma başlattı. Polatlı Belediyesi ekipleri tarafından alt geçitte yapılan çalışmanın ardından tır sıkıştığı yerden çıkarıldı. - ANKARA

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