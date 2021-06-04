Ankara'da iş merkezinde yangın (5) - Son Dakika

Ankara'da iş merkezinde yangın (5)

YANGININ YOL AÇTIĞI ZARAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTIDün saat 16.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 208 Sokak'taki Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi'nin alt katında başlayarak diğer dükkanlara sıçrayan yangında oluşan zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

YANGININ YOL AÇTIĞI ZARAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI Dün saat 16.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 208 Sokak'taki Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi'nin alt katında başlayarak diğer dükkanlara sıçrayan yangında oluşan zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Ekiplerin gece boyunca soğutma çalışması yaptığı yangında, birçok dükkanın kullanılmaz hale geldiği görüldü. Dükkanların önlerindeki araçlar da büyük zarar gördü.Ferhat EKİNCİ/ANKARA,



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