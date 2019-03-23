Son Dakika Haberleri: Ankara'da Is Yerı Hırsızları Polısten Kacamadı

Ankara'da Is Yerı Hırsızları Polısten Kacamadı

24 dakika önce

Ankara'da iş yeri hırsızları polisten kaçamadıANKARA, (DHA) ? ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirilen hırsızlıklarla ilgili yapılan çalışmada yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Ankara'da Is Yerı Hırsızları Polısten Kacamadı, System.String[]
Ankara'da iş yeri hırsızları polisten kaçamadı

ANKARA, (DHA) ? ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirilen hırsızlıklarla ilgili yapılan çalışmada yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince mart ayı içerisinde Yenimahalle ilçesindeki 3 ayrı iş yerinden gerçekleştirilen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlatıldı. Kamera görüntülerini izlemeye alan ekipler, N.K.?nin kiraladığı araçla gerçekleştirildiği anlaşılan olayların şüphelileri N.K., O.Ç. ve S.C. ile çalıntı malzemeleri sattıkları G.E. ve A.G.?yi 18 Mart Pazartesi günü yakaladı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ele geçirilen 3 laptop, 2 çapa makinesi, 2 su motoru ve 1 kaynak makinesi sahibine iade edildi.

Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri G.E. ve A.G. ile yakalama çalışması devam edilen L.Ş.?ye değerinin altında sattığı ve malzemelerin sahiplerini yaklaşık 160 bin TL zarara uğrattığı tespit edildi. Toplam 65 suç kaydının olduğu anlaşılan 5 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:36 Kaynak: DHA

Yenimahalle, DHA, Ankara, Güncel
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