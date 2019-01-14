Ankara'da İş Yeri Yangını
32 dakika önce
ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki apartmanın son katındaki iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
ANKARA'nın Çankaya
ilçesindeki apartmanın son katındaki iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Çankaya Caddesi'nde çıktı. Cadde üzerinde bulunan üç katlı apartmanın en üst katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sararken yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
erlerinin yoğun çalışması sonucu yangını kısa sürede kontrole alınırken, polis ekipleri de caddeyi bir süreliğine araç trafiğine kapattı. Yangın, iş yerinde büyük hasara yol açarken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:45 Kaynak: DHA
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