Ankara'da İş Yeri Yangını
25 dakika önce
- Ankara'da iş yeri yangınıANKARA - Başkent'te bir apartmanın en üst katında bulunan iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
- Ankara
'da iş yeri yangını
ANKARA - Başkent'te bir apartmanın en üst katında bulunan iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, Ankara Çankaya
ilçesi Çankaya caddesinde bulunan üç katlı bir binanın en üst katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangın büyümeden müdahale etti. Yangın, iş yerinde maddi hasara yol açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:52 Kaynak: İHA
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