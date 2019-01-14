Son Dakika Haberleri: Ankara'da İş Yeri Yangını

Ankara'da İş Yeri Yangını

25 dakika önce

- Ankara'da iş yeri yangınıANKARA - Başkent'te bir apartmanın en üst katında bulunan iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

- Ankara'da iş yeri yangını

ANKARA - Başkent'te bir apartmanın en üst katında bulunan iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, Ankara Çankaya ilçesi Çankaya caddesinde bulunan üç katlı bir binanın en üst katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangın büyümeden müdahale etti. Yangın, iş yerinde maddi hasara yol açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:52 Kaynak: İHA

İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa
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