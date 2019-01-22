Son Dakika Haberleri: Ankara'da İş Yeri Yangını

Ankara'da İş Yeri Yangını

41 dakika önce

Ankara'da sanayi sitesi içinde bulunan bir oto tamircide çıkan yangın hasara neden oldu.

Ankara'da sanayi sitesi içinde bulunan bir oto tamircide çıkan yangın hasara neden oldu.

Yenimahalle ilçesine bağlı Ostim Mahallesinde Atisan Demir Çimento ve İnşaat Malzemeleri Satıcıları Sitesi'ndeki bir oto tamir atölyesinde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Dakikalar içinde büyüyen alevler, kısa sürede iş yerinin tamamına hakim oldu. İki katlı dükkandan yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla yangın yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye erlerinin bir buçuk saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. İçinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen oto tamircide hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:01 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



500 Kişinin Alınacağı 6 Aylık Geçici İş İçin 4 Bin 302 Kişi Başvuru Yaptı İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Doğru Çıkan Tahminleriyle Bilinen Google, Türkiye'deki Yerel Seçim İçin Öngörüsünü Açıkladı İzmir'de 17 Bin 400 Adet Cinsel Performans İlacı Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 04:42:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da İş Yeri Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]