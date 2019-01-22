Ankara'da İş Yeri Yangını
41 dakika önce
Ankara'da sanayi sitesi içinde bulunan bir oto tamircide çıkan yangın hasara neden oldu.
Ankara
'da sanayi sitesi içinde bulunan bir oto tamircide çıkan yangın hasara neden oldu. Yenimahalle
ilçesine bağlı Ostim Mahallesinde Atisan Demir Çimento ve İnşaat Malzemeleri Satıcıları Sitesi'ndeki bir oto tamir atölyesinde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Dakikalar içinde büyüyen alevler, kısa sürede iş yerinin tamamına hakim oldu. İki katlı dükkandan yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla yangın yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis
ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye erlerinin bir buçuk saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. İçinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen oto tamircide hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:01 Kaynak: DHA
500 Kişinin Alınacağı 6 Aylık Geçici İş İçin 4 Bin 302 Kişi Başvuru Yaptı
İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı
Doğru Çıkan Tahminleriyle Bilinen Google, Türkiye'deki Yerel Seçim İçin Öngörüsünü Açıkladı
İzmir'de 17 Bin 400 Adet Cinsel Performans İlacı Ele Geçirildi