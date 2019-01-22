Ankara'da İş Yeri Yangını
1 saat önce
ANKARA'da sanayi sitesi içinde bulunan bir oto tamircide çıkan yangın hasara neden oldu.
ANKARA'da sanayi sitesi içinde bulunan bir oto tamircide çıkan yangın hasara neden oldu. Yenimahalle
ilçesine bağlı Ostim Mahallesinde Atisan Demir Çimento ve İnşaat Malzemeleri Satıcıları Sitesi'ndeki bir oto tamir atölyesinde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Dakikalar içinde büyüyen alevler, kısa sürede iş yerinin tamamına hakim oldu. İki katlı dükkandan yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla yangın yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis
ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye erlerinin bir buçuk saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. İçinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen oto tamircide hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Görüntü dökümü:
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İş yerinden görüntü İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi
Genel ve detay
Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:43 Kaynak: DHA
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