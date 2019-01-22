Ankara'da İş Yeri Yangını
1 saat önce
ANKARA'da sanayi sitesindeki bir oto tamircide çıkan yangında maddi zarar oluştu.
ANKARA'da sanayi sitesindeki bir oto tamircide çıkan yangında maddi zarar oluştu. Yenimahalle
ilçesi Ostim Mahallesi'nde Atisan Demir Çimento ve İnşaat Malzemeleri Satıcıları Sitesi'ndeki bir oto tamir atölyesinde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler, kısa sürede iki katlı iş yerini sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
İş yerinde maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:46 Kaynak: DHA
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