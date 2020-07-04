Ankara'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Başkentte bir iş yerinde çıkan yangın yandaki depoya da sıçradı.

Altındağ ilçesi Bentderesi Caddesi üzerindeki motorsiklet tamiri yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle iş yeri ve içindeki birçok motorsiklet kullanılmaz hale geldi.

İş yerinin yanındaki başka bir kişinin depo olarak kullandığı bölüme ve arkadaki plastik malzeme ve atıkların bulunduğu alana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.