Ankara'da iş yerinde yangın - Son Dakika

Ankara'da iş yerinde yangın
27.11.2020 15:00
ANKARA'da organize sanayi bölgesinde bulunan iş yerinde çıkan yangın, paniğe neden oldu.
ANKARA'da organize sanayi bölgesinde bulunan iş yerinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Yenimahalle İvedik Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde bulunan bir iş yerinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede iş yerini sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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