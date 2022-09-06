Suç makinelerine şafak operasyonu - Son Dakika
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Suç makinelerine şafak operasyonu

06.09.2022 11:41
Suç makinelerine şafak operasyonu

Ankara'da iş yerlerinden, otomobillerden ve evlerden hırsızlık yapan "Yahyalar grubuna" şafak operasyonu düzenlendi.

Ankara'da iş yerlerinden, otomobillerden ve evlerden hırsızlık yapan "Yahyalar grubuna" şafak operasyonu düzenlendi. Birçok olaya karıştığı tespit edilen 2'si çocuk 13 şahıs önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, Ankara'da iş yeri, ev ve otomobillerden hırsızlık yaptığı belirlenen 16 şüpheliye yönelik "AHSEN" operasyonu düzenledi. Ankara'da 21 iş yerinden, 13 açıktan, 4 oto hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık, 1 yağma ve 1 evden hırsızlık olmak üzere toplam 41 olaya karıştığı tespit edilen ve "Yahyalar grubu" çetesi üyesi olduğu değerlendirilen, 20 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 2'si çocuk 13 şahıs gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 6' sı kurusıkı olmak üzere 7 tabanca ve şarjör, 24 adet mermi, 25 adet kurusıkı mermi, 1 adet av fişeği, 1 adet laptop, 2 adet cep telefonu, 1 adet şarjlı matkap, 1 adet kompresör, 1 adet daire testere, 1 adet satır ele geçirildi.

Hırsızlık çetesi üyelerinin çaldıkları araçlarla internet sitesi üzerinden aynı marka ve model araçların plakasını kopyalayarak kablo, el aletleri, inşaat malzemesi gibi eşyaları çalarak ortak çalıştıkları bir hurdacıya sattığı tespit edildi. Şahısların, müştekileri 3 milyon TL değerinde maddi zarara uğrattığı tespit edilirken hırsızlık suçunu geçim kaynağı ve meslek haline getirdiği anlaşıldı.

Çete üyelerinin 561 suç kaydı olduğu tespit edildi

Gözaltına alınan şüphelilerden S.Y.'nin 134, Y.Y.'nin 70, H.Y.'nin 54, A.K.'nin 46, Ö.Y.'nin 42, İ.Y.'nin 41, D.K.'nın 36, S.A.'nın 33, F.K.'nın 26, S.K.'nın 24, İ.T.'nin 18, Y.C.'nin 9, T.E.'nin 8, M.Y.'nin 5, T.Ü.'nün 5, M.B.'nin 5, S.D.'nin 5 olmak üzere 561 suç kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerden üçünün 9'u hırsızlık, 2 tehdit olmak üzere mahkemelerce arandıkları öğrenildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suç makinelerine şafak operasyonu - Son Dakika

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