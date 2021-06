Ankara'da iş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü - Son Dakika

Ankara'da öğlen saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. İş yerleri ve araçlar sular altında kaldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Şaşmaz Oto Sanayii'nde bulunan iş yerlerini, öğlen saatlerinde etkisini gösteren sağanak sonucunda su bastı. Sağanaktan dolayı 4 araç suya gömülürken araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi. 2522. Cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin su basması sonucu ise dört araç suya gömüldü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 10 aracın su basması sonucu maddi zarar görmesi üzerine tutanak tuttu.

Sağanaktan dolayı mağdur olan 52 yaşındaki Bayram Tuncer, "Önce sevindik yağmur yağıyor diye. Maşallah falan dedik. Bir baktık ki her taraf sel. Arkadaşın dükkanını su basmasının ardından bizim dükkanımızı bastı. Arabalarımız bu hale geldi. Belediyeyi çağırıyoruz, adamlar hortumla su çekiyorlar. Belediyenin adamı da iş yapmadı. Her taraf perişan. Kanalizasyonlar doğru düzgün çalışmıyor. Aşağı yukarı 20-25 araç zarar gördü. Her yağmur yağdığında aynı şekilde oluyor. Geçen sefer yine oldu sanayici arkadaşlarımızın yardımıyla toparlamıştık" dedi.

İş yerini su basan 41 yaşındaki Mehmet Karakaya, yağmurun yavaş yavaş yağdığı esnada rögarları tıkanmaya başladığını belirterek, "Esnafların kendisi rögarları temizlemeye başladı. Yağmur hızlanınca altında duramadığımız için bütün dükkanlarımızı su bastı. 153'ü arıyoruz, 110'u arıyoruz gelen arkadaşlar biz buraya bir şey yapamıyoruz diyorlar. Arabalarımız, eşyalarımız suyun altında kaldı. Yetkili kişilerin bize yardımcı olmasını talep ediyoruz. Bodrumlar hep suyla doldu" diye konuştu.

Arabaların ve eşyaların su altında kaldığını aktaran esnaf Mehmet ise şunları kaydetti:

"Belediyeyi arıyoruz. Ne gelen var ne giden. Biz arıyoruz soruyoruz. İtfaiyenin müdürünü arıyoruz o da ilgilenmiyor. Buraya adam gönderiyorlar adamlar bir işe yaramıyor. Benim dükkanımın haline bakın. İçeride benim arabalarım var. Müşteriler bir taraftan sıkıntı yapıyor bana. Zamanında gelselerdi bu sıkıntıyı yaşamayacaktım ben. Tavana kadar su. Belediye zamanında gelseydi zamanında müdahale etseydi bu yaşanmayacaktı. Bu su bu şekilde herhalde gece 12'yi bulur ya da sabahı bulur. Kaç saattir çekilen su belli. 2-3 saattir buradalar. Koskoca belediyenin iki tane mi hortumu var? Karşıdaki adam hortumla dükkan yıkıyor. Bu iş böyle olmaz ki. Bu mağduriyetimi kim giderecek? Şu anda aşağıda dört tane arabam var, toplam 250-300 bin lira zararım var şu anda. Bunu kim karşılayacak?"

(Mustafa Cenik - Yunus Özkan/ İHA)