Son Dakika Haberleri: Ankara'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 14 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Ankara'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 14 yaralı

1 saat önce

ANKARA'da işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Ankara'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 14 yaralı, System.String[]

ANKARA'da işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Özel bir işyerine ait çalışanları taşıyan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 BJF 979 plakalı servis minibüsü, Ayaş yolu üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte minibüsteki 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazadan dolayı oluşan yoğun trafiğin akışı polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

----------
Trafikten görüntü
Devrilen minibüsten ve kalabalıktan görüntü
Genel detay

Haber-Kamera : Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:44 Kaynak: DHA
Etimesgut, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komşu kavgasında silahlar çekildi, sokak savaş alanına döndü! İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalandılar Kavgalarından bıktığı iki karısını boğarak öldürdü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 21:15:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 14 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]