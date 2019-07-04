Son Dakika Haberleri: Ankara'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 14 yaralı
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Ankara'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 14 yaralı

1 saat önce

Ankara'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 14 yaralıANKARA'da işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Ankara'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 14 yaralı
ANKARA'da işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Özel bir işyerine ait çalışanları taşıyan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 BJF 979 plakalı servis minibüsü, Ayaş yolu üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte minibüsteki 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazadan dolayı oluşan yoğun trafiğin akışı polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 14 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:49 Kaynak: DHA
Ankara, Polis, İşçi, Güncel
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