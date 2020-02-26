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Ankara'da IŞİD'e yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan 9'u yakalandı
6 saat önce
Ankara'da IŞİD'e yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan 9'u yakalandı
Ankara'da IŞİD'e yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan 9'u yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:44
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