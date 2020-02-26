Ankara'da IŞİD'e yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan 9'u yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ankara'da IŞİD'e yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan 9'u yakalandı - Son Dakika Dünya

Ankara'da IŞİD'e yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan 9'u yakalandı

6 saat önce

Ankara'da IŞİD'e yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan 9'u yakalandı

Ankara'da IŞİD'e yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan 9'u yakalandı, System.String[]

Ankara'da IŞİD'e yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan 9'u yakalandı.


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Ankara, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:44 
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