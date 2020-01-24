Ankara'da işkenceci tahsilat çetesi operasyonunda 22 kişi adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da işkenceci tahsilat çetesi operasyonunda 22 kişi adliyede - Son Dakika

Ankara'da işkenceci tahsilat çetesi operasyonunda 22 kişi adliyede

6 saat önce

ANKARA'da, tefecilere borçlarını ödeyemeyen kişilere işkence yaparak tahsilat yapan çete, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi.

Ankara'da işkenceci tahsilat çetesi operasyonunda 22 kişi adliyede, System.String[]

ANKARA'da, tefecilere borçlarını ödeyemeyen kişilere işkence yaparak tahsilat yapan çete, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan aralarında adliyede görevli 1 katibin de bulunduğu 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, tefecilerden aldıkları borcu ödeyemedikleri için işkence ve tehdide maruz kalanların şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Yapılan çalışmada 177 kişinin bu şekilde mağdur edildiği belirlendi. Yaklaşık 6 ay süren takip ve çalışmanın ardından belirlenen 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında çete lideri K.F. ile adliyede görevli 1 katibin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, evlerinde yere yatırılıp elleri kelepçelenerek emniyete götürüldü. Operasyonda 2 tabanca, çok sayıda bıçak, mermi, POS cihazları, çek ve senetler, kredi kartları ve finansal doküman ele geçirildi.

Çete üyelerinin, tefecilerden aldıkları borcu geri ödeyemeyen mağdurlara işkence yaparken görüntü çektikleri, bu görüntüleri diğer mağdurlara izleterek tahsilat yapmaya çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca tefecilere borçlanan kişilere zorla senet imzalattığı da ele geçirilen bilgisayar ve telefonların teknik incelemesinde ortaya çıkarıldı. Ayrıca, çetenin yönetici kadrosunda yer alan cezaevi firarisi O.K.'nın 17 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ve 17 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 22 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü dökümü:

Ele geçiririlen evraklardan görüntü

Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA,


Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:57 Kaynak: DHA
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