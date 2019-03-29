Son Dakika Haberleri: Ankara'da İskitler'de Kağıt Toplayan Afganların Kaldığı Metruk Binada Çıkan Yangında En Az 6 Kişi...

Ankara'da İskitler'de Kağıt Toplayan Afganların Kaldığı Metruk Binada Çıkan Yangında En Az 6 Kişi...

1 saat önce

Ankara'da İskitler'de kağıt toplayan Afganların kaldığı metruk binada çıkan yangında en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da İskitler'de Kağıt Toplayan Afganların Kaldığı Metruk Binada Çıkan Yangında En Az 6 Kişi..., System.String[]
Ankara'da İskitler'de kağıt toplayan Afganların kaldığı metruk binada çıkan yangında en az 6 kişi hayatını kaybetti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:23 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
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