Ankara'da İskitler'de Kağıt Toplayan Afganların Kaldığı Metruk Binada Çıkan Yangında En Az 6 Kişi...
1 saat önce
Ankara'da İskitler'de kağıt toplayan Afganların kaldığı metruk binada çıkan yangında en az 6 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
'da İskitler'de kağıt toplayan Afganların kaldığı metruk binada çıkan yangında en az 6 kişi hayatını kaybetti. - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:23 Kaynak: İHA
Çin, Türkiye'deki Yatırımlarını İkiye Katlayacak
Ankara'da Trafikteki Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü
Kadın Polis, Polis Nişanlısını Tabancayla Vurup İntihar Etti
Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi