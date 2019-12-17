Ankara'da 'islam dünyası'ndaki son gelişmeler ve son kale türkiye' paneli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 'islam dünyası'ndaki son gelişmeler ve son kale türkiye' paneli - Son Dakika

Ankara'da 'islam dünyası'ndaki son gelişmeler ve son kale türkiye' paneli

6 saat önce

Ankara'da 'İslam Dünyası'ndaki Son Gelişmeler ve Son Kale Türkiye' paneliAnkara'da, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği tarafından 'İslam Dünyası'ndaki Son Gelişmeler ve Son Kale Türkiye' konulu panel düzenlendi.

Ankara'da 'İslam Dünyası'ndaki Son Gelişmeler ve Son Kale Türkiye' paneli

Ankara'da, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği tarafından 'İslam Dünyası'ndaki Son Gelişmeler ve Son Kale Türkiye' konulu panel düzenlendi.

Mamak Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleştirilen panele; Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Hasan Cengiz, Uganda Devlet İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmad Sengendo ile çok sayıda davetli katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Cengiz, Afrika coğrafyasına son yıllarda özel bir çalışma yaptıklarını bildirdi. Usta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrika ülkelerini azarlıyıcı bir dilde konuştuğunu ve onların liderlerinden hesap soracağını söylediğini belirterek, "Biliyorsunuz Batı, Afrika Bölgesi'ni yıllarca sömürdü. Hem bedenleri sömürdüler, hem insan kaynaklarını sömürdüler. Biz Türk-İslam geleneğinde olan yeni bir uyanış dönemindeyiz. Bu dönemde Afrika bölgesine sık sık ziyaretler yapıyoruz. Çok kıymetli hocamız Uganda Devlet İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmad Sengendo buraya teşvik ettiler. Kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN AFRİKA İÇİN OYNADIĞI ROLÜN BİLİNCİNDEYİM'

Uganda Devlet İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmad Sengendo ise, İslam'ın kardeşlik ve ümmet ruhu sayesinde herkes için bir umut ışığının bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bir zamanlar dünyanın karanlık çağlarında nasıl ümmet ve kardeşlik ruhu ve şuuru içinde bulunduysak bugünde dünyanın yine umutsuzluk girdabında boğuştuğu şu günümüzde de biz Müslümanlara yeni bir görev düşüyor. Yine Türk halkına da büyük bir görev düşüyor ve halkımız için Türk devletleri için büyük umut duası yapmak istiyorum. Afrika'dan gelen biri olarak, Türkiye'nin özellikle Afrika için oynamış olduğu büyük rolün farkındayım ve bilincindeyim. Burada da yine sizlerle olmaktan büyük onur duymaktayım."

Ankara'da 'islam dünyası'ndaki son gelişmeler ve son kale türkiye' paneli

Türkiye, Ankara, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:54 Kaynak: DHA
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