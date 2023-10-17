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Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde protesto! Polis, kalabalığı sakinleştirmeye çalışıyor - Son Dakika

Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde protesto! Polis, kalabalığı sakinleştirmeye çalışıyor

Son Güncelleme: 17.10.2023 23:48

Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde bir grup tarafından protesto düzenlendi. Polis ekipleri, kalabalığı sakinleştirmeye çalışıyor.

Günlerdir abluka altına aldığı Gazze'yi bombalayan İsrail, bir hastaneye yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bir saldırı düzenledi. İsrail tarafı, saldırıya ilişkin Hamas tarafından atılan roketleri sorumlu tutarken, yaşanan gelişmeler İslam dünyasında sinirlerin gerilmesine sebep oldu.

TÜRKİYE'DE VATANDAŞLAR SOKAĞA İNİP İSRAİL'İ PROTESTO ETTİ

Türkiye'nin birçok şehrinde sokaklara inen çok sayıda kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etti. Başta İstanbul, Ankara, Bursa ve Konya gibi kentlerde sokaklara inen çok sayıda kişi, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

ÖFKELİ KALABALIĞI, POLİS EKİPLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Öfkeli kalabalık İstanbul'da İsrail'in Başkonsolusluğu'na, Ankara'da ise Büyükelçiliği'ne yürüdü. İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoda ortam gerildi. Polis ekipleri, konuta yürümeye çalışan kalabalığı polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

İsrail, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde protesto! Polis, kalabalığı sakinleştirmeye çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde protesto! Polis, kalabalığı sakinleştirmeye çalışıyor - Son Dakika
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