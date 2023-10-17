Günlerdir abluka altına aldığı Gazze'yi bombalayan İsrail, bir hastaneye yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bir saldırı düzenledi. İsrail tarafı, saldırıya ilişkin Hamas tarafından atılan roketleri sorumlu tutarken, yaşanan gelişmeler İslam dünyasında sinirlerin gerilmesine sebep oldu.
Türkiye'nin birçok şehrinde sokaklara inen çok sayıda kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etti. Başta İstanbul, Ankara, Bursa ve Konya gibi kentlerde sokaklara inen çok sayıda kişi, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
Öfkeli kalabalık İstanbul'da İsrail'in Başkonsolusluğu'na, Ankara'da ise Büyükelçiliği'ne yürüdü. İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoda ortam gerildi. Polis ekipleri, konuta yürümeye çalışan kalabalığı polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde protesto! Polis, kalabalığı sakinleştirmeye çalışıyor - Son Dakika