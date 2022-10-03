Öldürülen müzisyen Onur Şener'le ilgili duygulandıran gerçek ortaya çıktı! - Son Dakika
Üye Girişi

Öldürülen müzisyen Onur Şener'le ilgili duygulandıran gerçek ortaya çıktı!

03.10.2022 19:40

Ankara'da yapılan istek şarkıyı bilmediği için öldürülen müzisyen Onur Şener hakkında herkesi duygulandıran bir gerçek ortaya çıktı. Şener'in aslında bir kızı olduğu ve ölen arkadaşının oğlunu da sahiplendiği anlaşıldı.

Müzisyen Onur Şener, Ankara'daki bir eğlence mekanında kendisinden istenen şarkıyı bilmediğini belirterek, isteği geri çevirmek zorunda kaldı. Ancak Şener'e şarkıyı söylemesinde ısrar eden katil zanlıları, çıkardıkları kavga sonucunda Şener'i şişe parçalarıyla öldürdü.

SANAT CAMİASI AYAĞA KALKTI

Şener'in öldürülmesinin ardından sanat camiası ayağa kalktı. Çok sayıda sanatçı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Şener'e yönelik saldırıyı lanetledi.

2 ÇOCUĞU OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ

Vefatının ardından 2 çocuk babası olduğu söylenen Şener'le ilgili herkesi yasa boğan bir gerçek ortaya çıktı. Şener'in arkadaşı tiyatrocu Almula Merter, "Bir kızı vardı. Diğer çocuk ölen arkadaşının oğluydu. Onu da sahiplenmiş, oğlum diyordu" diyerek herkesi hıçkıra hıçkıra ağlattı.

YORUMLAR
500
Mansur Yavaş: Onur Şener'in Acısını Yaşıyoruz. Sanatçı Dostlarının İsteğiyle Onur İçin Birlikte Konser Düzenleyerek Gelirini Ailesine Bağışlayacağız Mansur Yavaş: Onur Şener'in Acısını Yaşıyoruz. Sanatçı Dostlarının İsteğiyle Onur İçin Birlikte Konser Düzenleyerek Gelirini Ailesine Bağışlayacağız Müzisyen Onur Şener'in Ölümünün Ardından Arkadaşları Konuştu: 'Devlet Büyüklerimize, Müzik Emekçilerinin Değerli Olduğunu Hatırlatmak İstiyoruz' Müzisyen Onur Şener'in Ölümünün Ardından Arkadaşları Konuştu: 'Devlet Büyüklerimize, Müzik Emekçilerinin Değerli Olduğunu Hatırlatmak İstiyoruz'

Onur Şener, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öldürülen müzisyen Onur Şener'le ilgili duygulandıran gerçek ortaya çıktı! - Son Dakika


Son Dakika
20:19 Serada cansız bedeni bulunan çiftçi arasında mektup bırakmış!
19:51 Oyuncu Yasemin Hadivent ABD'ye taşınıyor
19:40 Öldürülen müzisyen Onur Şener'le ilgili duygulandıran gerçek ortaya çıktı!
19:31 Galatasaraylı Mertens şaşkınlık yarattı! 16 senedir başına gelmeyen geldi
19:22 ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesine Türkiye'den kınama geldi!
18:51 HSK'dan tepki toplayacak hamle! Eşini öldüren hakim için taziye mesajı paylaştılar
18:46 Müzisyen Onur Şener cinayeti hakkında AK Parti'den ilk açıklama: Siyasi polemikle acıyı istismar ediyorlar
18:37 Beckham'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı! İşte şaşkınlık yaratan listedeki 3 önemli isim
18:12 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Eli İstanbul'da gözü başka yerde" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap
16:43 Denizli'deserada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni ortaya çıktı! Öldüresiye dövmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 20:25:38. #1.11#
SON DAKİKA: Öldürülen müzisyen Onur Şener'le ilgili duygulandıran gerçek ortaya çıktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement