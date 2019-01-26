Son Dakika Haberleri: Ankara'da İstinat Duvarı Çöktü

Ankara'da İstinat Duvarı Çöktü

1 saat önce

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çöken istinat duvarı hasara neden oldu.

Ankara'da İstinat Duvarı Çöktü, System.String[]
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çöken istinat duvarı hasara neden oldu.

İlçedeki Karşıyaka Mahallesi Engürel Sokak'ta yer alan ve iki apartmanın bahçelerini çevreleyen istinat duvarının yaklaşık 50 metrelik bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Olayda, çöken istinat duvarının yanı sıra duvardan kopan taşların çarptığı bir otomobil ile camları kırılan bir evde küçük çaplı hasar oluştu.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayın ardından duvarın kalan kısmının da çökme ihtimaline karşın güvenlik güçleri ve belediye ekiplerince çevrede önlem alındı.

Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar olay yerine gelip yetkililerden bilgi alarak mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:36 Kaynak: AA

Karşıyaka, Kızılcahamam, Ankara, Güncel
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