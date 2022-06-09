Ankara'da istinat duvarının yıkılması nedeniyle 4 apartman ve 1 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika
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Ankara'da istinat duvarının yıkılması nedeniyle 4 apartman ve 1 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı

09.06.2022 02:51

Ankara'da istinat duvarının yıkılması nedeniyle 4 apartman ve 1 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı Ankara'da yoğun yağış nedeniyle bir apartmanın bahçe istinat duvarı yıkıldı.

Ankara'da istinat duvarının yıkılması nedeniyle 4 apartman ve 1 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı

ANKARA - Ankara'da yoğun yağış nedeniyle bir apartmanın bahçe istinat duvarı yıkıldı. Apartmanın otoparkında bulunan 3 otomobil yıkılan duvarın altında kalırken tedbir amaçlı vatandaşlar tarafından toplam 4 apartman ve 1 gecekondu boşaltıldı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi 408 sokakta meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası 4 katlı Can Apartmanın bitişiğindeki yaklaşık 3 metrelik bahçe istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle apartmanın otoparkında bulunan 3 otomobil toprak altında kalırken, üst sokakta bulunan topraklardan binalara doğru toprak kayması meydana geldi. Sesleri duyan çevredeki apartman sakinleri çökme riskine karşı tedbir amaçlı evlerini boşaltırken, 410'uncu sokakta bulunan bir gecekondu ise tahliye edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye belediye ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, geceyi geçirmek için yakınlarının evlerine ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanesine gitti. Toplam 4 apartman ve 1 gecekondu boşaltılırken Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam etti. Tedbir amaçlı ise Birlik Mahallesi 410'uncu sokak a kapatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan ise olay yerine gelerek bilgi aldı. Aslan yaptığı ilk açıklamada, "Bakanımızın talimatlarıyla Yapı İşleri Genel Müdürlüğü olarak mobil laboratuvar ve inşaat mühendislerimizi bölgeye sevk ettik. Cihazlarımız şu anda inceliyor. Gördüğümüz kadarıyla yıkılan ya da çatlayan istinat duvarının yanındaki çok katlı binayı tutan istinatlarda bir sıkıntı görmedik. Ama yağış durumu önemli, bu yüzden sabaha kadar inceleyeceğiz. Yağışla beraber o toprakta ve binalarda kayma olur mu, onu inceleceğiz. En ufak bir sıra dışı olay gördüğümüz zaman bu durumu AFAD ile ilgili belediyesiyle bütün yetkililerle paylaşacağız. Tüm tedbirleri almak üzere buradayız. Şu anda yıkılma bir risk görmüyoruz. Sabaha kadar inceleceğiz" dedi.

Ankara'da istinat duvarının yıkılması nedeniyle 4 apartman ve 1 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı
Ankara'da istinat duvarının yıkılması nedeniyle 4 apartman ve 1 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı
Ankara'da istinat duvarının yıkılması nedeniyle 4 apartman ve 1 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı
Ankara'da istinat duvarının yıkılması nedeniyle 4 apartman ve 1 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı
Ankara'da istinat duvarının yıkılması nedeniyle 4 apartman ve 1 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı

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Kaynak: İHA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da istinat duvarının yıkılması nedeniyle 4 apartman ve 1 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da istinat duvarının yıkılması nedeniyle 4 apartman ve 1 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika
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