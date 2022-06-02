İtalya Milli Günü resepsiyonu yapıldı - Son Dakika
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İtalya Milli Günü resepsiyonu yapıldı

02.06.2022 22:42

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarma hedefine ilerlediklerini belirterek "2022, ülkelerimiz arasındaki iş birliklerini hızlandırmak açısından pek çok önemli gelişmeyi bizlere sunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarma hedefine ilerlediklerini belirterek "2022, ülkelerimiz arasındaki iş birliklerini hızlandırmak açısından pek çok önemli gelişmeyi bizlere sunuyor." dedi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin ev sahipliğinde, İtalya Milli Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yaptığı konuşmada Türkiye ve İtalya'nın Avrupa Konseyi ve NATO'nun öncü devletleri olduğuna dikkati çekerek, bu iki ülkenin birçok bölgede yönlendirici ve belirleyici konumda bulunduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki benzerliklerin ilişkilere derinlik kattığını, küresel sınamaların da ikili iş birliğini daha da güçlendirdiğini dile getiren Kasapoğlu, "2022, ülkelerimiz arasındaki iş birliklerini hızlandırmak açısından pek çok önemli gelişmeyi bizlere sunuyor ve bu kapsamda ilişkilerimizin etraflıca ele alınacağı Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirve'nin tertiplenmesini biz çok ama çok önemli buluyoruz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, İtalya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini bundan sonraki süreçte 30 milyar dolara çıkarma hedefine ciddi şekilde ilerlediklerini kaydederek, "Türkiye-İtalya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyon Toplantısı'nın bu yıl içinde düzenlenmesi inanıyoruz ki yakalanan ivmenin artmasına da katkı sağlayacaktır." dedi.

"İtalya, Türkiye ile ilişkilerinin düzeyini her yönde yükseltmeyi hedefliyor"

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 2 yılın ardından ilk kez İtalya Milli Günü'nü kutladıklarını belirterek, salgın nedeniyle İtalya ve Türkiye'de hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını söyledi.

Bu süreçte hastane ve bakımevlerindeki sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini bildiren Büyükelçi Marropodi, dünyada korkunç sınamaların yaşandığına dikkati çekti.

Marropodi ayrıca Ukrayna- Rusya savaşının kritik noktada olduğuna işaret ederek, Ukrayna'ya karşı yapılan saldırıyı kınadıklarını ve bu ülke halkının yanında olduklarını ifade etti.

"Bu bağlamda Türkiye'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan) ve Türk hükümetinin, taraflar (Rusya ve Ukrayna) arasında diplomatik çözüme ulaşmak için diyaloğu kolaylaştırmak konusunda durmak bilmeyen çabalarını övmek istiyorum." diyen Marropodi, uluslararası toplumun da Birleşmiş Milletler ve G7 çerçevesinde özellikle gıda güvenliği açısından çatışmanın uluslararası sonuçlarına karşı hızla harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Marropodi, Türkiye-İtalya ilişkilerini güçlendirmek için sıkı çalıştıklarının altını çizerek "İtalya, Türkiye ile ilişkilerinin düzeyini her yönde özellikle de Avrupa perspektifinde yükseltmeyi hedefliyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin aktif ve esnek endüstriyel sistemiyle İtalya'nın Akdeniz bölgesinde önde gelen ticaret ortağı olduğunu kaydeden Marropodi, Türkiye-İtalya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu'nun bir sonraki toplantısına katılmayı sabırsızla beklediklerini ve 5 Temmuz'da yapılacak Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirve'nin iki ülke arasındaki stratejik ortaklık açısından önemini vurguladı.

İtalya Milli Günü resepsiyonu yapıldı
İtalya Milli Günü resepsiyonu yapıldı
İtalya Milli Günü resepsiyonu yapıldı
İtalya Milli Günü resepsiyonu yapıldı

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Kaynak: AA

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