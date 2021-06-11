Ankara Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracının dün Beypazarı ilçesinde devrilmesi sonucu yaralanan itfaiye görevlisi, yaşamını yitirdi.
Kazada ağır yaralanan ve Sincan Lokman Hekim Hastanesinde tedavi altına alınan Reis Keçecioğlu (57), hayatını kaybetti.
Keçecioğlu için yıllarca çalıştığı İtfaiye Amirliğinde resmi tören düzenlendi, taziye çadırları kuruldu.
Hayatını kaybeden itfaiye eri için saygı duruşunda bulundu ve helallik alındı.
Buradaki törene, Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, itfaiyeciler ve Keçecioğlu'nun ailesi katıldı.
Törenin ardından Cemil Ercan Camisi'ne getirilen Keçecioğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.
Çantırlı Mahallesi'ndeki arpa tarlasında çıkan yangına müdahaleye giden Hüseyin Uysal yönetimindeki 06 DS 3009 plakalı arazöz, dün, Başağaç Mahallesi'nde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrilmiş, itfaiye görevlileri Hüseyin Uysal, Ahmet Erdem ve Reis Keçecioğlu yaralanmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! İtfaiye aracının tarlaya devrilmesi sonucu hayatını kaybeden itfaiye erinin cenazesi defnedildi - Son Dakika