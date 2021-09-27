Ankara'da "İtfaiye Haftası" tatbikatlarla kutlandı - Son Dakika

Ankara'da "İtfaiye Haftası" tatbikatlarla kutlandı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, "İtfaiye Haftası"nı tatbikatlarla kutladı. Kuleden halatlarla inen itfaiye erleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Türk Bayrağı'nı taktim etti.

İtfaiye Haftası kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevlerini yürüten Ankara İtfaiyesi, Ankara Merkez İtfaiye istasyonunda tören gerçekleştirdi. Tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından İtfaiyeci Duası okunarak devam etti. İtfaiye erleri programda birçok tatbikat gösterisi düzenlerken kuleden halatla iniş yapan itfaiyeciler tarafından Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Türk Bayrağını taktim edildi.

"Hem araç, ekipmanlarla hem de yetişmiş personelle yeni oluşumları bünyemize alıyoruz"

Ankara İtfaiyesi'nin yedi yirmi dört görevinin başında olduğunu belirten Ankara İtfaiye Dairesi Başkanı Salih Kurumlu, "Her yıl 25 eylül, 1 ekim tarihleri arasında kutlamış olduğumuz 'İtfaiye Haftası' etkinliklerini bu yılda Merkez İtfaiye İstasyonu'nda kısa gösterilerle kutladık. Sivil toplum kuruluşlarından, AKUT, TAMGA gibi daha önceden kendileriyle eğitime dayalı iş birliği protokolü yaptığımız ekiplerde buradaydı. Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş törene katılarak hem itfaiyeci arkadaşlara hem de bize destek oldular. Ankara İtfaiyesi, 7/24 görevde olan bir teşkilat, sürekli diri tutulması gerekiyor. Hem araç, ekipmanlarla hem de yetişmiş personelle yeni oluşumları bünyemize alıyoruz. Araçlarımızın da tamamı bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

İtfaiye Haftası dolayısıyla her yıl düzenledikleri kan bağışını bu yıl da düzenlediklerini ifade eden Salih Kurumlu, Ankara İtfaiyesi teşkilat olarak kanıyla ve canıyla vatandaşın yanında olduklarını aktardı.