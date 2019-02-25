Ankara'da İtfaiyecilere İşaret Dili Eğitimi

ANKARA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, yangına müdahale sırasında işitme engellilerle daha hızlı iletişim kurarak, hayatlarını kurtarmak için işaret dili öğreniyor.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, yangına müdahale sırasında işitme engellilerle daha hızlı iletişim kurarak, hayatlarını kurtarmak için işaret dili öğreniyor.



Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu arasında yapılan iş birliği kapsamında, 45 kişilik itfaiye personeli için 40 saatlik işaret dili eğitim programı düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü salonundaki eğitim 1 ay sürecek. Eğitimde ağırlıklı olarak yangın, su baskını, insan ve hayvan kurtarma, asansörde mahsur kalma, kilitli kapı açma, tehlikeli madde yangını, ev yangını, iş yeri yangını, araç yangını ile hasta kurtarma konularında mesleki terimleri içeren ve olay yerinde hızlı iletişim kurmaya yarayan kavramlar üzerinde durulacak. Eğitim sonunda işaret dilini öğrenmesi hedeflenen personelin, yangına müdahale ve kurtarmalar sırasında işitme engellilerle iletişim kurarak onlara yardımcı olmaları amaçlanıyor.



'AMACIMIZ ENGELLİLERİN HAYATINI HIZLI KURTARMAK'



İşaret dili eğitmeni Canan Öztürk, itfaiye personelinin donanımlı eğitime sahip olduğunu, işaret diliyle de eğitim seviyelerini yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi. Bu eğitim sayesinde işitme engellilerle olay yerinde artık daha rahat iletişim kurma imkanı sağlanacağını vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:



"Toplam 40 saatlik temel seviyede eğitim veriyoruz. İkinci aşamada mesleki terimlere yönelik arama kurtarma yönünde kelimeleri öğreteceğiz. Personeli olay esnasında işitme engelli vatandaşları anlayabilme ve soru sorma yetisine sahip olabilecek seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Ankara İtfaiyesinde ilk kez düzenlediğimiz eğitimde amacımız olay yerinde işitme engelli vatandaşlarla daha hızlı iletişim kurarak onların hayatlarını daha hızlı kurtarmalarını sağlamak."



İşaret dilini öğrenen Ankara itfaiyesi personeli, 40 saatlik uygulamalı eğitimin sonunda sertifika alacak. - Ankara

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Genç Girişimci, Erdoğan'la Görüşebilmek İçin İzmir'den Ankara'ya Yürüyor

10 Yaşındaki Tuğçe İkinci Kitabını Yazdı

Mehmet Özhaseki: Güvenlik Sağlandığında, Suriyelilerin Yüzde 99'u Gidecek

Silah Zoruyla Market Soyan Zanlı Market Çalışanı ile İşbirliği Yaptığını İtiraf Etti