Ankara'da izinsiz 1 Mayıs eylemlerinde 41 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da polis ekipleri, çeşitli yerlerinde izinsiz 1 Mayıs eylemi düzenlemek isteyen 41 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, çeşitli parti ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen bazı kişiler, kentin farklı noktalarında izinsiz "1 Mayıs eylemi" gerçekleştirmek istedi. Bu kapsamda, Mamak ve Çankaya ilçelerinde bulunan değişik noktalarda 41 kişi gözaltına alındı.

(Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş/İHA)