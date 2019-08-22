Son Dakika Haberleri: Ankara'da izinsiz eylem yapan HDP'li gruba müdahale: 17 gözaltı
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Ankara'da izinsiz eylem yapan HDP'li gruba müdahale: 17 gözaltı

48 dakika önce

ANKARA'da, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 3 Büyükşehir Belediye Başkanı kararına ilişkin, yasadışı eylem yapan HDP'li gruba polis müdahale etti, 17 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da izinsiz eylem yapan HDP'li gruba müdahale: 17 gözaltı, System.String[]
ANKARA'da, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 3 Büyükşehir Belediye Başkanı kararına ilişkin, yasadışı eylem yapan HDP'li gruba polis müdahale etti, 17 kişi gözaltına alındı.
Mamak HDP İlçe Başkanlığı önündeki bir grup, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine yapılan kayyum atamaları ve HDP'li Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılması ile yürütülen terör operasyonlarına tepki göstermek için izinsiz gösteri düzenledi. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruba, 'Ankara Valiliği'nce kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı' yönünde uyarılarda bulundu. Yapılan tüm uyarılara rağmen slogan atmaya başlayan gruba polis müdahale etti.
HDP'Lİ 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polise karşı direnen 17 kişi, gözaltına alındı. Çevik Kuvvet otobüsüne bindirilen 17 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. 17 kişi, sağlık kontrolünün ardından Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirildi. İzinsiz gösteri yapan bu kişiler hakkında 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa' muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.


Halkların Demokratik Partisi, İçişleri Bakanlığı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:51 Kaynak: DHA
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