Son Dakika Haberleri: Ankara'da izinsiz eylem yapan hdp'li gruba müdahale: 31 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Ankara'da izinsiz eylem yapan hdp'li gruba müdahale: 31 gözaltı

7 dakika önce

ANKARA'da, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 3 Büyükşehir Belediye Başkanı kararına ilişkin, yasadışı eylem yapan gruba polis müdahale etti, 31 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da izinsiz eylem yapan hdp'li gruba müdahale: 31 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 3 Büyükşehir Belediye Başkanı kararına ilişkin, yasadışı eylem yapan gruba polis müdahale etti, 31 kişi gözaltına alındı.

Çankaya ilçesindeki Sakarya Caddesi'ne doğru yürüyen bir grup, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine yapılan kayyum atamaları ve HDP'li Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılması ile yürütülen terör operasyonlarına tepki göstermek için izinsiz gösteri düzenledi. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruba, 'Ankara Valiliği'nce kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı' yönünde uyarılarda bulundu. Yapılan tüm uyarılara rağmen slogan atmaya başlayan gruba polis müdahale etti.

31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polise karşı direnen 13'ü kadın 31 kişi, gözaltına alındı. Çevik Kuvvet otobüsüne bindirilen 31 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. 31 kişi, sağlık kontrolünün ardından Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirildi. İzinsiz gösteri yapan kişiler hakkında 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa' muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Halkların Demokratik Partisi, İçişleri Bakanlığı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı!
HDP önünde eylem yapan aile sayısı 8'e yükseldi Mardin Büyükşehir Belediyesi HDP ve yabancı heyetler için 500 bin lira harcamış HDP'li Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 20:54:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da izinsiz eylem yapan hdp'li gruba müdahale: 31 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]