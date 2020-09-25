Ankara'da izinsiz gösteri yapan 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'da izinsiz gösteri yapan 6 kişi gözaltına alındı

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde izinsiz gösteri yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da izinsiz gösteri yapan 6 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde izinsiz gösteri yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Aralarında Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk'ün de bulunduğu 6 kişi Milli Eğitim Bakanlığı önünde gösteri yapmak istedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakanlığın önünde toplanan grubu yaptıkları gösterinin izinsiz olduğunu belirterek uyardı.

Uyarılara rağmen gösteriyi sonlandırmayan 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

milli eğitim bakanlığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da izinsiz gösteri yapan 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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