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Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi

51 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca 3 büyükşehir belediye başkanlığına görevlendirme yapılması nedeniyle Mamak'ta izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahalede bulundu, 17 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca 3 büyükşehir belediye başkanlığına görevlendirme yapılması nedeniyle Mamak'ta izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahalede bulundu, 17 kişi gözaltına alındı.

Mamak ilçesinde HDP'li bir grup, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan kayyım atamaları ve yürütülen terör operasyonlarına tepki amacıyla izinsiz gösteri düzenlemek istedi.

Ankara Valiliğince kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı yönündeki uyarıları dikkate almayan gruba polis müdahale etti. 17 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek, Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürülen kişiler hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ankara, Mamak, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:48 Kaynak: AA
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