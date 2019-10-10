Son Dakika Haberleri: Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi
Son Dakika Güncel Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi

Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi

29 dakika önce

Başkentte, Barış Pınarı Harekatı'na tepki amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen gruba polis müdahale etti.

Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi, System.String[]

Başkentte, Barış Pınarı Harekatı'na tepki amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen gruba polis müdahale etti.

HDP'li bir grup tarafından Sakarya Caddesi'nde, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik izinsiz gösteri girişiminde bulunuldu.

Polisin, Ankara Valiliğince kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı yönündeki uyarılarının dikkate alınmaması üzerine yapılan müdahalede 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Ankara, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin tünel kazdığı ortaya çıktı
Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü YPG'nin DEAŞ planını deşifre etti Norveç, Türkiye'ye yeni silah satışını durdurduğunu açıkladı Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 20:56:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]