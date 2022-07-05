Ankara'da izinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da izinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi

05.07.2022 18:53

Ankara'da izinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi Ankara'da izinsiz LGBT yürüyüşü yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Ankara'da izinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi

ANKARA - Ankara'da izinsiz LGBT yürüyüşü yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Eylemciler, gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde izinsiz LGBT yürüyüşü yapmak isteyen gruba yönelik polis ekipleri şehir merkezi genelinde güvenlik önlemleri aldı. Kalabalık bölgelerde çevik kuvvet ekibi hazır halde bekledi. Ara sokaklarda toplanan eylemciler, yürüyüş yapmak istedi. Polis ekipleri, izinsiz yürüyüş yapmak isteyen eylemcilere biber gazı ve kalkanlarla müdahale ederek eylemcileri gözaltına aldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | İzinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: 10 gözaltı Son dakika haber | İzinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: 10 gözaltı Son dakika haber | ESKİŞEHİR'DE İZİNSİZ LGBT YÜRÜYÜŞÜNE 10 GÖZALTI Son dakika haber | ESKİŞEHİR'DE İZİNSİZ LGBT YÜRÜYÜŞÜNE 10 GÖZALTI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da izinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:58 Tahıl koridoru konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 hafta 10 gün içerisinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız
19:52 Otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
19:29 Ahmet Davutoğlu 2023 seçimleri hakkında konuştu: Kolay olmayacak
19:21 Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:58 Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 20:18:16. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da izinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement