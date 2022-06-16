Ankara'da jandarma ekipleri bir haftada aranan 193 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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Ankara'da jandarma ekipleri bir haftada aranan 193 şüpheliyi yakaladı

16.06.2022 09:46
Ankara'da jandarma ekipleri bir haftada aranan 193 şüpheliyi yakaladı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyon, yol uygulaması ve denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 193 şüpheli yakalandı, 16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyon, yol uygulaması ve denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 193 şüpheli yakalandı, 16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-15 Haziran'da suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 193 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekipler, aynı tarihlerde Çubuk, Etimesgut, Haymana, Mamak, Sincan, Polatlı ve Yenimahalle ilçelerinde yaşanan 16 farklı hırsızlık olayını aydınlattı. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında, 9 Haziran'da Mamak Zirvekent Mahallesi'nde Ö.Ş. isimli kişinin, evinde izinsiz temizlik maddesi üretimi yaptığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen jandarma timleri Ö.Ş'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda 190 litre sıvı kimyasal solüsyon, 1,6 ton deniz tuzu ile 7 bin kalıp temizlik malzemesi ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekipleri bir haftada aranan 193 şüpheliyi yakaladı
Ankara'da jandarma ekipleri bir haftada aranan 193 şüpheliyi yakaladı
Ankara'da jandarma ekipleri bir haftada aranan 193 şüpheliyi yakaladı
Ankara'da jandarma ekipleri bir haftada aranan 193 şüpheliyi yakaladı
Ankara'da jandarma ekipleri bir haftada aranan 193 şüpheliyi yakaladı

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da jandarma ekipleri bir haftada aranan 193 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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