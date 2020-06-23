- Ankara'da Jandarma ekipleri 44 kilo skunk madde ele geçirdi - Son Dakika

- Ankara'da Jandarma ekipleri 44 kilo skunk madde ele geçirdi
- Ankara'da Jandarma ekipleri 44 kilo skunk madde ele geçirdi Ankara'da jandarma ekipleri 3 şüpheli şahıs ve bşr araçta yapılan arama neticesinde, 4 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirdi.
- Ankara'da Jandarma ekipleri 44 kilo skunk madde ele geçirdi
ANKARA - Ankara'da jandarma ekipleri 3 şüpheli şahıs ve bşr araçta yapılan arama neticesinde, 4 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirdi.
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan uyuşturucu madde kaçakçılı çalışmaları çerçevesinde 3 kişi uyuşturucu madde ile yakalandı. Altındağ İlçesinde bir kamyonetin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi elde eden jandarma ekipleri, aracı fiziki takibe aldı. Altındağ İlçesi Aydınlıkevler kavşağında durdurulan araçta 3 şüpheli yanlarında 4 kilogram skunk uyuşturucu madde ele göz altına alındı. S.U., K.G. ve A.S. adlı 3 şüpheli jandarma işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:41 Kaynak: İHA
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