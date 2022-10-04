Yaptığı şaka arkadaşının ölmesine neden oldu! O anlar kamerada

Teknik incelemeler neticesinde araçla irtibatlı olduğu ve hırsızlık yaptığı belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Etimesgut ilçesinde 29 Eylül 'de bir vatandaşa ait 350 bin lira değerindeki teknenin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Jandarma, Tragger, Ankara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkentte tekne hırsızlığı yapan 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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