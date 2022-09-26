Jandarma Ankara'daki 8 hırsızlık olayını aydınlattı - Son Dakika
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Jandarma Ankara'daki 8 hırsızlık olayını aydınlattı

26.09.2022 20:24
Jandarma Ankara'daki 8 hırsızlık olayını aydınlattı

Ankara'da jandarma, farklı ilçelerdeki 8 hırsızlık olayına ilişkin 31 kişiyi yakaladı.

Ankara'da jandarma, farklı ilçelerdeki 8 hırsızlık olayına ilişkin 31 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 13-20 Eylül arasında Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Çubuk, Şereflikoçhisar, Sincan, Polatlı, Kızılcahamam, Gölbaşı, Mamak ve Yenimahalle ilçelerindeki 8 hırsızlık olayının aydınlatıldığı belirtildi.

Olaylara ilişkin 32 şüphelinin belirlendiği, bunlardan 31'inin yakalandığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı ifade edilen açıklamada, yakalananlardan 5'inin tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şüpheli 1 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarma Ankara'daki 8 hırsızlık olayını aydınlattı - Son Dakika

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