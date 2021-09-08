Ankara'da jandarmadan 171 okul ve çevresinde güvenlik tedbiri - Son Dakika

2022 eğitim öğretim yılının açılması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı'nca 171 okul ve çevresinde güvenlik tedbirleri alınarak, okul görevlileriyle görüşmeler gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "6 Eylül 2021 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı'nca; 2021- 2022 eğitim öğretim yılında her okul için belirlenmiş olan güvenli eğitim koordinasyon görevlileri tarafından sorumluluk bölgemizde bulunan 84 ilkokul, 53 ortaokul ve 34 lise olmak üzere toplam 171 okul ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak okul müdürleri ve rehber öğretmenleri ile görüşmeler sağlanıp eğitim ve öğretim yılının başlangıcının vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz için huzur ve güven ortamında başlaması ve devam etmesi için her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.