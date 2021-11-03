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Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

03.11.2021 20:56
Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaret ve imalatının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 367 gram kokain ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaret ve imalatının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 367 gram kokain ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticaret ve imalatının önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, Etimesgut ilçesindeki bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince süratle bahse konu adrese gidilerek gerekli araştırma ve inceleme yapıldı. Yapılan araştırma neticesinde B.U. adlı şahsın evinde yapılan arama sonucunda 27 adet paketlenmiş şeffaf poşet içerisinde toplam 367 gr kokain, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken B.U. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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