Son Dakika Haberleri: Ankara'da Japon Filmleri Festivali

Ankara'da Japon Filmleri Festivali

1 saat önce

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ve The Japan Foundation iş birliğiyle başkentte "15. Japon Filmleri Festivali" başladı.

Ankara'da Japon Filmleri Festivali, System.String[]
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ve The Japan Foundation iş birliğiyle başkentte "15. Japon Filmleri Festivali" başladı.

Çankaya'daki Büyülü Fener sinemasında hafta sonu boyunca sürecek festivalin açılışına Büyükelçi Akio Miyajima, büyükelçilik personeli, üniversite öğrencileri ile sinemaseverler katıldı.

Festivalin açılışında, Cannes Film Festivali'nin 2015'te "En iyi film adayı" olan "Küçük Kız Kardeşim" (Umimachi Diary) filmi gösterildi.

Festival kapsamında ayrıca Kara Kedi Rudolf (Rudorufu to Ippaiattena), Samurayın Kedisi (Neko Zamurai), Fırtınadan Sonra (Umi Yori Mo Mada Fukaku), Kelime Bahçesi (Kotonoha no Niwa), Oshin ve Ustanın Sesi (Mou Ichido) filmleri de gösterime sunulacak.

Filmler Türkçe alt yazılı gösterilecek.

Biletler sinema gişelerinden ücretsiz temin edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:19 Kaynak: AA

Japonya, Ankara, Japon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekstilin İki Devi Anlaştı, Türkiye'yi Üs Yapacaklar Devlet Desteğiyle Kurduğu İşletmede 240 Kişi Çalışıyor

Kadın Sürücünün, Çarptığı Aracın Şoförünü "Dayım Milletvekili" Deyip Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı CHP'li Torun'dan Anket Sorusuna İlginç Cevap: Sonuçlara Biz de İnanamıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 21:56:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Japon Filmleri Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]