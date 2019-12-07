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Ankara'da "K-Pop Festivali"

6 saat önce

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği ile büyükelçilik bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi iş birliğiyle "K-Pop Festivali" düzenlendi.

Ankara'da

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği ile büyükelçilik bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi iş birliğiyle "K-Pop Festivali" düzenlendi.

Festivalde, konuklara geleneksel Kore yemekleri ikram edildi, vokal ve dans yarışmalarında Türk öğrenciler bireysel ve grup olarak performans sergiledi.

Yarışmaların birincilerine 1000, ikincilerine 700 ve üçüncülerine 500'er dolar para ödülü verildi.

Dongkiz grubu konser verdi

Festival kapsamında, Seol Wondae, Jang Munik, Park Jaechan ve Kim Jonghyeong'dan oluşan "Dongkiz" isimli Koreli müzik grubu konser verdi.

Dongkiz grubuna büyük ilgi gösteren gençler, şarkılara coşkuyla eşlik etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan grup üyeleri, ilk defa Türkiye'ye gelmelerine rağmen Türk hayranlarının ve Türk halkının kendilerini çok sıcak karşıladıklarını belirtti.

Grup üyeleri, K-Pop ve Kore'yi sevdikleri için Türk hayranlarına teşekkür etti.

Türkiye'nin Kore Savaşı'nda Koreliler ile omuz omuza savaştığını anımsatan şarkıcılar, "kardeş ülke" olarak bildikleri Türkiye'ye tekrar gelmek istediklerini ifade etti.

Güney Kore, Ankara, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:48 Kaynak: AA
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