Ankara'da kaçak 10 milyon 500 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da kaçak 10 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

15.04.2022 10:27
Ankara'da kaçak 10 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

Ankara'da kaçak 10 milyon 500 bin makaron ele geçirildiTİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 milyon 500 bin boş makaron, 150 kilogram tütün, 2 makaron dolum makinesi ve 125 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme...

Ankara'da kaçak 10 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 milyon 500 bin boş makaron, 150 kilogram tütün, 2 makaron dolum makinesi ve 125 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Dairesine bağlı Tütün Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat çalışmaları sonucun kaçak sigara üreticilerinin üretim ve depolama olarak kullandığı adres tespit etti. Gözetim altındaki adresi takibe alan ekipler, minibüsten burada yükleme boşaltma yapıldığını belirleyince müdahale edildi. Araçta TAPDK bandrolü bulunmayan boş makaronlar olduğunun görülmesi üzerine Tütün Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi ve Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince harekete geçildi. Adres ve suçüstü yapılan araç didik didik arandı. Aramalarda 10 milyon 500 bin boş makaron, 150 kilogram tütün, 125 TAPDK bandrolü ve sigara dolumunda kullanılan 2 makaron dolum makinesi ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Ankara'da kaçak 10 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Ankara'da kaçak 10 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Ankara'da kaçak 10 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Ankara'da kaçak 10 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Ankara'da kaçak 10 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da kaçak 10 milyon 500 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da kaçak 10 milyon 500 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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