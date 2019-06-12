Son Dakika Haberleri: Ankara'da kaçak cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu
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Ankara'da kaçak cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu

2 saat önce

Ankara'da faaliyet gösteren iş yerine yapılan baskında, hap ve jellerin bulunduğu cinsel içerikli 12 bin 810 kaçak ürün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da kaçak cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu, System.String[]

Ankara'da faaliyet gösteren iş yerine yapılan baskında, hap ve jellerin bulunduğu cinsel içerikli 12 bin 810 kaçak ürün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Altındağ ilçesi Rüzgarlı Caddesi'ndeki iş yerine baskın yaptı. İş yerinde yapılan aramada cinsel içerikli 12 bin 103 adet hap, 245 jel, 100 ıslak mendil, 240 kahve, 79 sprey, 43 damla ele geçirildi. İş yeri sahibi Y.Ö. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Fatih POYRAZ/ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:25 Kaynak: DHA
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