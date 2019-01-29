Ankara'da Kaçak Hafriyat Denetimi
1 saat önce
ANKARA(AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince, geçen yıl kaçak ve izinsiz hafriyat dökümü yapan araçlara 497 bin 488 lira idari cezası uygulandı.
ANKARA(AA) - Ankara
Büyükşehir Belediyesince, geçen yıl kaçak ve izinsiz hafriyat dökümü yapan araçlara 497 bin 488 lira idari cezası uygulandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, izinsiz hafriyat dökümlerini engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları taşıyan 617 firmaya ait 2 bin 304 araca uydu takip sistemi takıldı.
Uydu takip sistemiyle kaçak ve izinsiz hafriyat dökümlerinde azalma yaşandı.
Ayrıca, belediye ekiplerince, geçen yıl, kaçak ve izinsiz hafriyat döktüğü tespit edilen 244 araca geçici park, 497 bin 488 lira da idari para cezası uygulandı. Tonajlı ve çevreyi kirleten araçlara da toplam 810 bin 164 lira para cezası kesildi.
Kaçak ve izinsiz döküm yapan firmalara 175 bin 53 lira, şahıslara ise 58 bin 351 lira para cezası verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:55 Kaynak: AA
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