Ankara'da kaçak içki operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ve Keçiören'de bir depo ile 2 araca operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1370 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan 8 şişe anason ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlı hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.