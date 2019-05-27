Son Dakika Haberleri: Ankara'da kaçak ilaç operasyonu

Ankara'da kaçak ilaç operasyonu

38 dakika önce

Ankara'da polis ekiplerince ihbar üzerine durdurulan otobüste 3 bin kaçak ilaç ele geçirildi.

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Ankara'da polis ekiplerince ihbar üzerine durdurulan otobüste 3 bin kaçak ilaç ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, kente çok sayıda kaçak ilaç sokulacağı ihbarını değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otobüsü Gölbaşı girişinde durdurdu.
Otobüste yapılan aramada bir yolcunun bavuluna gizlenen 3 bin kaçak ilaç ele geçirildi. Bavulun sahibi olduğu belirlenen Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.
Zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:01 Kaynak: AA
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