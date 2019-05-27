Ankara'da kaçak ilaç operasyonu
38 dakika önce
Ankara'da polis ekiplerince ihbar üzerine durdurulan otobüste 3 bin kaçak ilaç ele geçirildi.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:01 Kaynak: AA
'da polis ekiplerince ihbar üzerine durdurulan otobüste 3 bin kaçak ilaç ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, kente çok sayıda kaçak ilaç sokulacağı ihbarını değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otobüsü Gölbaşı girişinde durdurdu.
Otobüste yapılan aramada bir yolcunun bavuluna gizlenen 3 bin kaçak ilaç ele geçirildi. Bavulun sahibi olduğu belirlenen Suriye
uyruklu kişi gözaltına alındı.
Zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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