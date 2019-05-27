Son Dakika Haberleri: Ankara'da 'kaçak ilaç' operasyonu: 3 bin ilaç ele geçirildi

Ankara'da 'kaçak ilaç' operasyonu: 3 bin ilaç ele geçirildi

2 saat önce

ANKARA'da, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 3 bin kaçak ilaç ele geçirilirken, gözaltına alınan Suriye uyruklu kişi tutuklandı.

Ankara'da 'kaçak ilaç' operasyonu: 3 bin ilaç ele geçirildi, System.String[]
ANKARA'da, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 3 bin kaçak ilaç ele geçirilirken, gözaltına alınan Suriye uyruklu kişi tutuklandı.
İl  Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'ya çok sayıda kaçak ilaç sokulacağı yönündeki ihbar üzerine şehir girişlerinde uygulama gerçekleştirdi. Gölbaşı ilçesinde oluşturulan arama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde bavula gizlenmiş 3 bin kaçak ilaç ele geçirildi. Bavulun sahibi olduğu belirlenen Suriye uyruklu şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:10 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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