Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kaçak Kazı Operasyonu

Ankara'da Kaçak Kazı Operasyonu

1 saat önce

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, patlayıcı maddeyle kaçak kazı yaparken yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ankara'da Kaçak Kazı Operasyonu, System.String[]
Ankara'nın Akyurt ilçesinde, patlayıcı maddeyle kaçak kazı yaparken yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çam Mahallesi Tencerekaya mevkisindeki sit alanında patlayıcı madde kullanarak, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, F.A, S.G, H.H, H.Ö. ve B.Ö. isimli şüpheliler, suçüstü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G, H.H, H.Ö. ve B.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, F.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:32 Kaynak: AA

Jandarma, Akyurt, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Cemevi ve HDP İddialarına Yanıt Verdi: İşçileri Korkutmak İçin Yapıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu

Mansur Yavaş, Rakibi Özhaseki Hakkında Suç Duyurusunda Acemi Hırsızlar, Demir Çalarken Kullandıkları Araç Çamura Saplanınca Yakayı Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 23:07:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kaçak Kazı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]