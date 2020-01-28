Ankara'da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

ANKARA'nın Sincan ve Bala ilçelerinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 6 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Ankara'da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

ANKARA'nın Sincan ve Bala ilçelerinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 6 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan'da Çiçektepe mahallesinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Bölgeye yapılan baskında M.T., D.Ş. ve A.V. suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan aramada, hilti, halat, merdiven ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Bala'da Çatalören mahallesinde kaçak kazı yapılan bölgeye yapılan operasyonda da A.S., S.Y. ve E.S. jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan kazma, kürek gibi malzemelere de el konuldu. İki operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin sorgusu sürüyor.


Jandarma, Ankara, Bala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:37 Kaynak: DHA
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