Ankara'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

01.03.2022 10:18
Ankara'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Ankara'da kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşılan 2 şüpheli yakalandı.

Ankara'da kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşılan 2 şüpheli yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, 5 adet sikke ve kazı yapmada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nallıhan ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işleme başlatıldığı belirtildi. Şahısların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 5 adet sikke ile birer adet el dedektörü, çapa, keser ve el feneri ele geçirildi. Bahse konu olayda ele geçirilen tarihi eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındığı ifade edildi. - ANKARA

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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Nallıhan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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